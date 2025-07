Obras de melhorias foram solicitadas para melhorar o fluxo e garantir mais segurança ao trecho diante do novo empreendimento

publicado em 22/07/2025

DER já iniciou as obras de melhorias na alça de acesso (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDe olho nas obras de construção do Max Atacadista, atacarejo que deve gerar mais de 250 empregos em Votuporanga, o DER (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo) atendeu a um pedido feito pelo município e realizou a abertura de uma nova alça de acesso ao município pela Rodovia Euclides da Cunha, na avenida Nasser Marão. As obras buscam melhorar o fluxo e garantir mais segurança ao trecho diante do novo empreendimento.A ação é resultado da articulação do prefeito Jorge Seba (PSD) e do deputado Carlão Pignatari (PSDB) junto ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e ao Governo do Estado de São Paulo. Como noticiado pelo A Cidade, na semana passada, Seba e Carlão estiveram em São Paulo para apresentar o projeto direto ao superintendente do DER, Coronel Sérgio Henrique Codelo. Três dias depois da visita a obra foi iniciada.“Essa obra é de fundamental importância e já está em andamento. Uma conquista muito importante para a mobilidade da nossa cidade. Aqui é o acesso ao Distrito Industrial, à zona Norte e à área comercial. Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e ao Coronel Codelo, do DER, por terem nos atendido prontamente”, afirmou o prefeito Jorge Seba.O deputado Carlão Pignatari destacou o trabalho de articulação que garantiu o início da intervenção. “Estivemos no DER recentemente cobrando agilidade para início dessa obra. Hoje, estamos aqui, e já vemos máquinas trabalhando. Isso é fruto de uma articulação forte e do nosso compromisso com Votuporanga”, disse o parlamentar.Por conta da obra, o acesso daquela alça segue interditado para quem trafega pela rodovia. A expectativa é de que o trabalho seja concluído pelo DER em cerca de 30 dias.Outro pleito do prefeito e do deputado ao DER é a construção de uma nova alça de acesso no lado oposto, para quem trafega pela Avenida José Marão Filho e deseja acessar a Rodovia Euclides da Cunha, também próxima à base da Polícia Rodoviária, nas imediações do Posto Vilar.“Esta será uma segunda etapa de obras de acesso naquele local. Sabemos que o DER está com este projeto em fase de levantamentos técnicos e de planejamento orçamentário para executar esta próxima obra, que além de desafogar o trânsito na região, contribuirá para aumentar a fluidez do tráfego e atenderá um pedido antigo da população”, explicou Seba.