Presidente votou logo após a abertura das urnas em um colégio da zona oeste de São Paulo

publicado em 07/10/2018

Foto: Reprodução NBR

O presidente Michel Temer votou na manhã deste domingo (7) no colégio Santa Cruz, na zona oeste da capital paulista, às 8h23. Após depositar seus votos na urna eletrônica, ele afirmou para a imprensa que tem confiança no equipamento, que passou a ser alvo de questionamentos por alguns candidatos, como o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro.

A menos de três meses de deixar o Palácio do Planalto, Temer também ressaltou na breve entrevista coletiva que tem convicção de que a votação deste domingo será tranquila em todo o território brasileiro. O emedebista assumiu definitivamente o comando do país em agosto de 2016, após a então presidente Dilma Rousseff ser afastada da Presidência por meio de um processo de impeachment. O mandato de Temer se encerra em 31 de dezembro.

"Eu acredito nas urnas eletrônicas. Sempre deram certo. Não há nenhum problema em relação às urnas eletrônicas", observou o presidente aos jornalistas depois de votar na capital paulista.

"Estou otimista com o que nós estamos fazendo. Eu tenho absoluta convicção de que nós vamos ter eleições tranquilas em todo o país. Não vamos ter problema nenhum", ressaltou em outro trecho da entrevista.

Questionado por repórteres sobre a chance de Bolsonaro se tornar o próximo presidente, ele disse: "Se for eleito, é a vontade do povo. É o povo que determina."