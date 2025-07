O evento reunirá nomes de destaque da educação brasileira em dois dias intensos de atividades voltadas aos profissionais da área

publicado em 24/07/2025

Equipe técnica trabalhou ontem nos últimos detalhes para a abertura oficial do Cienp 2025 (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brVotuporanga recebe, a partir de hoje, milhares de educadores de várias partes do Brasil e até de outros países para a 10ª edição do Cienp (Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista). O evento, que neste ano será realizado no Centro de Eventos Helder Galera, contará com a presença de ilustres palestrantes do mundo da educação, como Leandro Karnal, Renato Casagrande, e o comediante Diogo Almeida, que faz humor com o cotidiano dos professores.Além dos já citados entre os nomes de destaque nacional e internacional em suas áreas de atuação na programação do congresso estão: Geraldo Peçanha, Mozart Neves, Márcia Bernardes, Fernanda King, Maria Helena Guimarães, Eládio Sebastian e Jéssica Santos. O tema desta edição será “Alfabetiza Juntos SP: Caminhos para fortalecer o professor diante dos desafios da Educação” e norteará as apresentações dos conferencistas.Os ingressos estão esgotados, demonstrando o forte interesse do público e o prestígio alcançado pelo congresso ao longo da última década. A organização é assinada pelo ADE Noroeste Paulista (Arranjo de Desenvolvimento da Educação), AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP/Câmpus Votuporanga, e CPP (Centro do Professorado Paulista).“O Cienp é o evento mais aguardado pelos profissionais da área, porque é uma excelente oportunidade para atualização de conhecimento, com troca de informações e experiências por quem vivencia a educação e seus desafios diários. Nesta edição celebrativa, o tema vai abordar e fomentar os caminhos para fortalecer o professor diante dos desafios da Educação”, destaca Marcelo Batista, coordenador de conteúdo do Cienp, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior.O Congresso contará com plenária em formato arena, estandes de empresas, workshops gratuitos, além de uma experiência imersiva para os participantes. Outro destaque é a Praça de Alimentação, que oferecerá uma variedade de sabores ao público durante os dois dias de evento.A abertura oficial do evento será realizada às 7h e contará com a presença de autoridades políticas e lideranças de toda a região.