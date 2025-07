O vereador Vilmar da Farmácia quer reverter o abandono do Mercadão Municipal e transformá-lo em um galpão multiuso

publicado em 24/07/2025

O vereador Vilmar da Farmácia quer reverter o abandono do Mercadão Municipal e transformá-lo em um galpão multiuso (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO abandono do antigo Mercadão Municipal de Votuporanga voltou a ser tema de debate na Câmara. Desta vez, o vereador Vilmar da Farmácia (PSD) questionou a Prefeitura sobre o futuro do imóvel e sugeriu uma nova destinação para o espaço, que foi tombado como patrimônio histórico, mas há anos encontra-se inutilizado e tomado por fezes de pombos.Por meio de uma indicação, Vilmar propõe que o prédio seja transformado em um galpão multiuso, destinado à realização de feiras de artesanato, exposições de pequenos produtores rurais, apresentações de grupos musicais e outros eventos culturais e comunitários.Na justificativa, o vereador destaca que a proposta visa atender aos anseios de moradores que o procuraram recentemente, preocupados com o estado de abandono do local. Ele também menciona a possibilidade de captação de recursos por meio do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), que pode financiar a recuperação de bens de valor histórico, turístico e cultural.“Cabe aos vereadores apresentar sugestões que representem os interesses da comunidade. A revitalização do antigo Mercadão, além de preservar um patrimônio histórico, pode transformar o espaço em um importante ponto de encontro e valorização da cultura local”, argumenta o vereador.A indicação foi encaminhada à Prefeitura, que deverá avaliar a viabilidade técnica e financeira da proposta por meio das secretarias competentes.Construído entre 1957 e 1960, na gestão de João Gonçalves Leite, o Mercado Modelo, popularmente conhecido como "Mercadão", ocupa uma área de?1.583,50?m² em terreno de 2.368?m², localizado no centro de Votuporanga. Em sua inauguração, contava com ao menos 40 boxes comerciais, representando um importante polo de comércio e convivência comunitária.Com o passar dos anos, porém, o espaço ficou obsoleto e em 2014 os comerciantes que ainda ocupavam o local foram transferidos para a galeria do antigo Teatro Municipal (hoje cinema), para que parte do prédio fosse ocupado pelo Poupatempo. Desde então a outra ala do Mercadão segue fechado, depredado, cheio de pichações e trazendo transtorno para os vizinhos.