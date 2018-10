Candidato do PSL chegou à zona eleitoral às 8h55, acompanhado do filho, que disputa uma vaga ao Senado. Bolsonaro cumprimentou mesários, tirou fotos e depois falou com a imprensa.

publicado em 07/10/2018

Jair Bolsonaro chegou à zona eleitoral, no Rio de Janeiro, acompanhado do filho Flávio Bolsonaro (Foto: Cristina Boeckel/G1)

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, votou na manhã deste domingo (7) na Escola Municipal Rosa da Fonseca, dentro da Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio.

Bolsonaro chegou às 8h55 à zona eleitoral. Ele cumprimentou os mesários e posou para fotos antes de ir para a cabine de votação. Bolsonaro estava acompanhado do filho e candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro.

Ao sair da seção eleitoral, Bolsonaro foi questionado por jornalistas se vê chance de vencer no primeiro turno. O candidato respondeu: "Acaba hoje".

Nas pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas no sábado (6) ele apareceu em primeiro lugar, com 41% e 40% dos votos válidos, respectivamente.

O candidato disse ainda que tem recebido apoio de setores da socidade que querem menos presença do Estado na economia e defesa dos valores familiares.

"Tivemos o apoio de setores importantes da sociedade. Empresários, comerciantes, lideranças evangélicas, pessoas de bem do Brasil que querem se afastar do socialismo e não querem flertar com o regime da Venezuela. Gente que quer uma economia liberal, com menos Estado, que quer defender os valores familiares. Isso tem acordado às pessoas que o Brasil não pode continuar no rumo do socialismo e não queremos amanhã que o Brasil seja uma Venezuela", disse Bolsonaro.

Depois de votar, Bolsonaro seguiu para casa, também no Rio de Janeiro. De lá, vai acompanhar a apuração, no fim do dia.