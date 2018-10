Presidenciável do PT votou pouco antes das 10h acompanhado da mulher, Ana Estela

publicado em 07/10/2018

Haddad faz 'V' de vitória após votar em São Paulo (Foto: Marcelo Brandt, G1)

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, votou na manhã deste domingo (7) no Brazilian International School, colégio localizado no bairro Moema, na zona sul de São Paulo.

Em entrevista coletiva após votar, Haddad ironizou o fato de o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ter evitado debates televisivos com os adversários na reta final deste primeiro turno. O capitão reformado alegou que não poderia ir aos debates por ordem médica porque ainda se recupera do atentado à faca que o obrigou a ficar internado três semanas em um hospital.

Questionado por repórteres sobre o crescimento do capitão do Exército nas últimas pesquisas, o petista afirmou que, em um eventual segundo turno, não tem como Bolsonaro "se esconder em rede social".

"Ele [Bolsonaro] tem muita dificuldade de debater. Teria muita dificuldade em debater no segundo turno. Não tem equipe, não tem projeto", declarou.

O presidenciável afirmou ainda que sempre foi a favor do segundo turno para que os eleitores tenham a oportunidade de comparar as propostas e a biografia dos candidatos.

"Eu estou muito esperançoso que a gente tenha um segundo turno muito mais civilizado do que tivemos no primeiro", enfatizou.

Haddad elogiou adversários na corrida presidencial que já trabalharam com ele no governo Lula, como Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva, mas ressaltou que, em um eventual segundo turno, não vai se limitar a procurar partidos e políticos.

"Nós vamos procurar personalidades, pessoas que tenham uma biografia de serviços prestados pelo país para ampliar e para governar com unidade, pela reconstrução democrática do Brasil", disse o presidenciável petista.





Votação

Fernando Haddad chegou à zona eleitoral da zona sul de São Paulo pouco antes das 10h, acompanhado pela esposa, Ana Estela Haddad, cercado por jornalistas que tentavam registrar seu voto. Ele levou cerca de um minuto para concluir a votação na urna eletrônica.

Ao sair da cabine de votação, cumprimentou os mesários da seção eleitoral e, abraçado em Ana Estela, fez um "V" de vitória para cinegrafistas e fotógrafos.

Em seguida, teve dificuldades para deixar a sala em razão da multidão de jornalistas que posicionada na entrada do recinto para registrar o voto dele.

Antes de votar em Moema, Haddad participou com Ana Estela de um café da manhã na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no centro de São Bernardo do Campo, na região do ABC. Entre os aliados que foram prestigiar o encontro estavam o candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, e o candidato ao Senado Eduardo Suplicy (PT).

O presidenciável do PT irá acompanhar a apuração em um hotel de São Paulo ao lado de colegas de partido, aliados de outras legendas e militantes petistas.





Panelaço

Pouco antes da chegada de Fernando Haddad ao Brazilian International School, um grupo de militantes estava posicionado na porta da escola quando os moradores do prédio em frente começaram a protestar batendo panelas.

No momento em que o petista ingressou no colégio, o panelaço aumentou. Em resposta, militantes petistas cantaram "pode bater, bate panela, é o PT quem tira o povo da miséria".

Indagado mais tarde na entrevista coletiva sobre o "panelaço", Fernando Haddad disse que, em dia de eleição, é normal esse tipo de manifestação.

"Desde que seja pacífica, não tem problema nenhum. O importante é que o Brasil vai viver um segundo turno. Segundo turno é sempre oportunidade de renovar, das pessoas poderem comparar projetos", ponderou o candidato do PT.