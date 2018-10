As vésperas do 1º turno, Lula pede votos para Haddad como presente de aniversário

publicado em 06/10/2018

© Fornecido por Poder360 Jornalismo e Comunicação S/S LTDA.

A 1 dia do 1º turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pede votos para o candidato á Presidência Fernando Haddad (PT) como presente de aniversário. A mensagem foi postada em seu Twitter na manhã deste sábado (6.out.2018).

Segundo Lula, ele teria nascido em 6 de outubro, mas só foi registrado dia 27 do mesmo mês. Por coincidência, o dia de registro é véspera do 2º turno.

No bilhete, escrito de dentro da sede da Polícia Federal de Curitiba, Lula afirma: “espero ganhar de presente no dia 7 de outubro o voto do povo brasileiro no Haddad para presidente”. Lula está preso desde abril de 2018. Foi condenado pelo TRF-4 (Tribunal Superior Eleitoral da 4ª Região), pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eis o recado na foto: