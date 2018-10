Geral

Ciro vota e diz estar confiante na chance de ir para o 2º turno

Candidato do PDT à Presidência da República votou na manhã deste domingo (7) na sede da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

publicado em 07/10/2018

Ciro Gomes depois de votar neste domingo (7) em Fortaleza (CE) (Foto: Nacho Doce/Reuters) O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, votou em Fortaleza (CE), na manhã deste domingo (7). Ele chegou à seção eleitoral por volta das 9h e levou menos de cinco minutos para votar. Na chegada ao local, a sede da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, ele foi cumprimentado por apoiadores e posou para fotografias. Ciro Gomes entrou na cabine de votação acompanhado da neta Maria Clara. Sobre as possibilidades para o segundo turno e sobre qual candidato apoiaria, Ciro Gomes respondeu com uma pergunta: "Como é que eu posso apoiar o Haddad [candidato do PT] se eu é que vou estar lá?". Ele disse que está confiante na possibilidade de ir para o segundo turno e atacou Jair Bolsonaro (PSL) líder nas pesquisas de intenção de voto. "Os arrogantes e despreparados sempre se revelam nas horas de maior emoção, e quando uma pessoa já no dia da eleição se afirma vitoriosa, é porque dispensa o voto das pessoas", disse quando perguntado sobre a confiança de Bolsonaro de vencer no primeiro turno. "Eu quero o voto e peço com humildade de cada brasileiro e de cada brasisleira para ter uma chance de representar os brasileiros decentes, equilibrados, os brasileiros que detestam a intolerância, que detestam a falta de respeito às mulheres, aos negros, ao quilombolas, os indigenas, ao meio ambiente, e eu quero, portanto, unir o Brasil", disse.

