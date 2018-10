Doria, Skaf, França, Marinho, Lisete, Toninho e Candido votaram em diferentes regiões de SP neste domingo

publicado em 07/10/2018

Mesário confere os documentos de eleitor em São Paulo (Foto: Marcelo Brandt/G1)

Sete candidatos ao governo do estado de São Paulo tinham votado até as 13h deste domingo (7). Veja como foi a votação de Skaf, Doria, França, Candido, Marinho, Toninho e Lisete, pela ordem do horário em que cada um votou:





Paulo Skaf

Paulo Skaf (MDB) foi o primeiro a votar. Ele chegou cedo ao o Colégio Britânico Saint Paul, nos Jardins. Questionado ao sair se estava confiante de que iria para o segundo turno, Skaf respondeu: “Hoje quem fala é o povo”.

“Vamos aguardar com serenidade, vamos aguardar durante o dia, vou acompanhar nossos candidatos na votação e vamos aguardar com muita tranquilidade os resultados que vão aparecer após a apuração. O que for vontade de Deus e decisão dos eleitores de São Paulo, eu antecipadamente agradeço”, disse.





João Doria

O candidato ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) votou, na manhã deste domingo (7), na escola Britânica de São Paulo, no bairro Jardins, Zona Oeste da capital paulista. Ele disse que espera um voto de consciência da população.

Quando questionado sobre qual candidato prefere enfrentar no segundo turno, disse que poderia enfrentar “qualquer um”. “Eu enfrento qualquer candidato, eu não escolho candidato. Eu disputo e venço”, disse.

O presidenciável pelo PSDB não acompanhou Doria em seu voto, mas o candidato ao governo de São Paulo afirmou que iria acompanhar o voto de Alckimin, dos senadores do PSDB, Mara Gabrilli e Ricardo Tripoli, e do prefeito Bruno Covas.





Márcio França

O candidato ao governo de São Paulo Márcio França (PSB) votou na manhã deste domingo (7) no Itaim Bibi, na Zona Sul da capital paulista. "Cumprimos a nossa jornada. Alguns meses importantes de decisão. São Paulo sempre ajudou a resolver os problemas do Brasil. Eu tenho esperança", disse.

Ele estava acompanhado da esposa, dona Lúcia, e encontrou os secretários estaduais de esportes, Cacá Camargo, e dos direitos da pessoa com deficiência, Linamara Battistela. Também estavam no local os candidatos ao Senado Mario Covas Neto e Maurren Maggi.

"Eu espero que a gente possa mais uma vez conduzir o Brasil para um lugar de estabilidade, de segurança, de Justiça social."





Marcelo Candido

O candidato do PDT ao governo de São Paulo, Marcelo Candido, votou na manhã deste domingo (7) na Escola Estadual Luiza Hidaka, na Vila São Jorge, em Suzano.

Candido mora perto do local de votação e foi votar a pé por volta de 9h30 acompanhado da esposa e de assessores. O candidato votou na seção 139. "Senti a energia do caminho, vim falando com as pessoas. Foi muito importante isso", disse logo após votar.

Para Marcelo Candido, como já foi prefeito de Suzano, a cidade ajudou a prepará-lo para essas eleições. "Eu estou bem animado. Eu consegui percorrer boa parte do Estado de São Paulo e percebi que a população espera por mudanças significativas e a minha candidatura representa isso: mudanças significativas e profundas para São Paulo. A expectativa é boa, vamos esperar até o final do dia", disse.





Luiz Marinho

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, votou na manhã deste domingo (7) na Escola Estadual Professor Carlos Pezzolo, em São Bernardo do Campo, no ABC. Após votar, ele disse que não acredita que "democracia esteja em jogo", e que acredita que o povo saberá escolher no segundo turno.

“Não acredito que a democracia esteja em jogo, até porque o povo é sábio e saberá analisar e saberá as escolhas. Você tem a situação emocional que pode influenciar no primeiro turno, mas no segundo turno a tendência é comparar mais, e estudar mais acima de tudo”, disse.





Toninho Ferreira

Toninho, candidato ao governo de São Paulo pelo PSTU, chegou para votar em São José dos Campos, no interior. "Fizemos uma grande campanha com pouco recurso que tivemos e, no nosso modo de ver, já é uma campanha vitoriosa", disse.

"A eleição é antidemocrática, tivemos apenas quatro segundos de horário eleitoral gratuito e o resto fizemos campanha pela internet e por meio dos nossos militantes. Nossa expectativa é grande. Falamos que a população tem que se organizar para fazer uma rebelião. Não importa quem for eleito, a população vai ter que continuar lutando porque nada muda para os mais pobres e para os trabalhadores", acrescentou.





Professora Lisete

A candidata do PSOL ao governo de São Paulo, Professora Lisete Arelaro, votou na manhã deste domingo (7) na PUC, em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo.

Lisete disse acreditar no apoio das mulheres e dos professores para ir ao segundo turno nas eleições. "Mulher votar em mulher e professor vota em professor", disse a candidata.

Ela disse ainda que, caso não siga ao segundo turno em São Paulo, ainda vai analisar se apoiará algum dos candidatos que ainda estiverem na disputa. "Vamos discutir mais tarde enquanto não sair o resultado do segundo turno estamos apostando", afirmou.