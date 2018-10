Geral

Alckmin afirma que 'expectativa é muito boa' após votar em SP

Ele estava acompanhado da mulher, Lu Alckmin, do candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, e da candidata do partido ao Senado, Mara Gabrilli

publicado em 07/10/2018

O candidato do PSDB Geraldo Alckmin votou em escola de São Paulo (Foto: Marina Pinhoni/G1) O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, votou na manhã deste domingo (7) em uma escola de São Paulo. Ele cumprimentou os mesários da seção eleitoral e posou para fotos. Alckmin estava acompanhado de seu colega de partido e candidato a governador pelo estado de São Paulo, João Doria. Também estavam com a Alckmin a mulher, Lu Alckmin; os candidatos do PSDB ao Senado, Mara Gabrilli e Ricardo Tripoli; e o prefeito da cidade, Bruno Covas. Em quarto lugar nas pesquisas eleitorais do Ibope e Datafolha divulgadas no sábado (6), Alckmin afirmou estar confiante que chegará ao segundo turno. "[A expectativa] é muito boa. Vamos aguardar. Eleição é em dois turnos. Nós estávamos embolados no terceiro lugar. Vamos aguardar agora o resultado", afirmou aos jornalistas. Questionado se o resultado deste domingo seria seu pior desempenho nas eleições, Alckmin disse que o momento não é para análise política. "Este momento não é de análise política. É momento de aguardar o resultado das urnas. Quem fala é o povo. Ele é quem decide os destinos da nação. Eleição é em dois turnos. Estamos acompanhando para chegar no segundo turno", disse. Alckmin não quis comentar a declaração de João Doria. O candidato ao governo do estado afirmou que faria um "voto solidário" à candidatura de Alckmin. Ele também não falou sobre quem apoiaria no segundo turno caso fique fora da disputa. O candidato também destacou a importância da democracia no país e disse que tem fé no Brasil. "Hoje é um grande dia, o dia maior da democracia. Não há poder legítimo que não seja através da liberdade e da democracia (...) Reafirmar aqui nossa fé no Brasil, esse país maravilhoso. Esperança que o país reencontre seu grande destino e confiança nas urnas ", disse. Após votar, o candidato seguiu para casa, na capital paulista, onde aguardará o resultado. *G1

