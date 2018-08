Será que a invasão foi apenas um “equívoco” mesmo? Ainda não há resposta para nada disso

publicado em 11/08/2018

Prefeitura se engana e constrói posto de saúde em terreno particular (Foto: Reprodução)

O prefeito de Palotina, no Paraná, encaminhou à Câmara Municipal da cidade um pedido de permuta de terrenos que, na prática, troca um terreno particular por um que pertence à prefeitura. Por que? Porque alguém muito distraído – ou com intenções nada republicanas, vai saber… – construiu um posto de saúde extrapolando as medidas do terreno público e invadindo um terreno vizinho. Que tinha dono, é claro. E o dono pediu uma compensação.Ops! A Unidade Básica de Saúde (foto) do bairro Bela Vista já estaria equipada e pronta para funcionar, não fosse o que a própria prefeitura chamou de “equívoco”, informa o site Correio do Ar. Vereadores da Comissão de Obras da Câmara já pediram esclarecimentos que poderiam apontar os responsáveis por este “equívoco”.O pedido do prefeito Jucenir Stentzler propõe a troca do terreno invadido por um outro, da prefeitura, o que já teria sido aceito pelo dono do terreno invadido. Agora eu te pergunto… Será que os terrenos são equivalentes em tamanho e valor de mercado? Será que a invasão foi apenas um “equívoco” mesmo? Ainda não há resposta para nada disso, infelizmente.Fonte: Surrealista