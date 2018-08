Matheus Henrique e Gabriel nasceram em Registro, no estado de São Paulo e são amigos desde crianças

publicado em 17/08/2018

Matheus Henrique e Gabriel lançam o novo single “Se Tivesse Como” (Foto: Divulgação)

Do Alto Da Bela Vista foi uma verdade muito forte pra gente, algo diferente, foi a nossa verdade!, encerrou





Como parte integrante do projeto Do Alto Da Bela Vista – Acústico, a dupla Matheus Henrique e Gabriel lançam nesta sexta-feira (17) com exclusividade pelo The Music Journal Brazil, o novo single Se Tivesse Como em todas as plataformas digitais. A faixa também ganhou um clipe, já disponível no YouTube.Gravado em julho deste ano em São Paulo, Do Alto Da Bela Vista é composto por 10 canções, sendo 5 autorais: “A gravação do acústico foi a realização de mais um sonho. A gente sempre teve vontade de fazer um DVD acústico.Escolhemos o repertório com o coração e pra nós foi incrível, algo que ficou marcado na nossa carreira”, relembra Gabriel.Matheus Henrique e Gabriel nasceram em Registro, no estado de São Paulo e são amigos desde crianças. Ambos sempre foram apaixonados por música e em 2011 decidiram formar a dupla. Gabriel é formado em Aviação Civil eMatheus Henrique conclui Odontologia nesse ano.“A gente canta junto há muito tempo, sempre fomos amantes da música”, explica Gabriel. “No dia 26 de setembro vamos completar sete anos de carreira. Cada momento foi a realização de um sonho e estamos felizes demais comesse nosso novo lançamento”, conta Gabriel.Para Matheus Henrique, este novo projeto aponta para uma nova fase da dupla: “Gostaríamos de destacar nesse projeto o nosso amadurecimento. A gente gosta de cantar coisas bonitas, que têm sentido. Não são só letras, mas sentimentos em forma de música.”, analisa.