Geral

Governo da Inglaterra proíbe venda de pets

Apenas cães e gatos com menos de dois meses serão contemplados pela novidade, que entra em vigor no dia 1º de outubro no país

publicado em 29/08/2018

Apenas cães e gatos com menos de dois meses serão contemplados pela novidade (Foto: Reprodução)

O objetivo da medida é interromper o mercado ilegal de compra e venda de pets, já que esses animais, em sua maioria, apresentam muitos problemas de saúde porque vivem em más condições e são forçados a reproduzir inúmeras vezes.



Na semana passada, foi aberta uma consulta pública sobre o tema. Caso a proposta tenha aprovação, a lei pode ficar ainda mais rigorosa e os filhotes de até seis meses não poderão mais ser vendidos em pet shops - quem quiser um filhotinho, terá de tratar diretamente com quem tem licença para criar animais ou ir a um centro de gatos e cachorros resgatados.



A proposta foi motivada pela história de Lucy, uma cadela da raça Cavalier King Charles Spaniel que foi maltratada e forçada a procriar várias vezes ao ano. Ela não resistiu aos problemas de saúde e morreu em 2016, três anos após ser resgatada.



Fonte: Estadão

Inglaterra tomou um passo importante para ajudar os pets. Na última quarta-feira, 22, o governo lançou uma proposta para proibir a venda de animais de estimação em pet shops e comércios informais. Apenas cães e gatos com menos de dois meses serão contemplados pela novidade, que entra em vigor no dia 1º de outubro no país.O objetivo da medida é interromper o mercado ilegal de compra e venda de pets, já que esses animais, em sua maioria, apresentam muitos problemas de saúde porque vivem em más condições e são forçados a reproduzir inúmeras vezes.Na semana passada, foi aberta uma consulta pública sobre o tema. Caso a proposta tenha aprovação, a lei pode ficar ainda mais rigorosa e os filhotes de até seis meses não poderão mais ser vendidos em pet shops - quem quiser um filhotinho, terá de tratar diretamente com quem tem licença para criar animais ou ir a um centro de gatos e cachorros resgatados.A proposta foi motivada pela história de Lucy, uma cadela da raça Cavalier King Charles Spaniel que foi maltratada e forçada a procriar várias vezes ao ano. Ela não resistiu aos problemas de saúde e morreu em 2016, três anos após ser resgatada.Fonte: Estadão

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2018/08/governo-da-inglaterra-proibe-venda-de-pets-n50117