Anote aí

publicado em 25/11/2025

O ex-prefeito Junior Marão afivelou as malas e partiu para o Peru para o ver o seu Palmeiras, no jogo de sábado. Enquanto viaja, os bastidores estão fervendo. Diz que ele tem a chapa pronta para 2028. (Foto: A Cidade)

Conversas adiantadas no fim de semana davam conta que o ex-prefeito Junior Marão já tem pronta a sua chapa para disputar a prefeitura em 2028, na sucessão de Jorge Seba. Na cabeça da chapa é o nome que já vem sendo especulado: o do atual provedor da Santa Casa, Amaro Rodero. O vice preferido, segundo se comenta, também não é surpresa seria o atual secretário de Esportes Marcello Stringari. Será que carimba?Na verdade, já se admite que o ex-prefeito não estará no mesmo barco do deputado na eleição para prefeito. É iminente um racha no grupão político, embora muita gente influente esteja trabalhando para apagar a fogueira. Contudo, os nomes apontados como de preferência de Marão fazem sentido. Ele anda muito próximo de Rodero (o provedor) e sempre apoiou o Marcello Stringari. A dupla pode dar samba.Os nomes vieram à tona diante das notícias de que o deputado Carlão Pignatari estaria decidido a disputar a Prefeitura em 2028, independentemente de qualquer resultado a ser alcançado nas urnas nas eleições do ano que vem, para deputado. Sabe-se que o deputado saiu magoado do episódio da conquista do Hospital Materno-Infantil numa obra arquitetada pelo Junior Marão e revelada pelo governador Tarcísio de Freitas, na sua recente visita a Votuporanga.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.