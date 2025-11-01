Rasteira,
Na Câmara passaram para trás o Marcos Moreno. Ele queria ser o dono da homenagem aos policiais, mas...... (Foto: Assessoria)
Nos corredores da Câmara Municipal não se falava em outra coisa. O vereador sargento Marcos Moreno levou uma rasteira da colega Débora Romani. Tudo isso na hora de protocolar uma homenagem aos policiais militares que atuaram numa megaoperação contra o tráfico no início desta semana. Marcos Moreno garante que foi ele quem “levantou a lebre” e que ela se apoderou da caça.
Negócio seguinte:
Uma megaoperação desencadeada pela Polícia Militar, no início da semana, resultou na apreensão de quase 50 quilos de drogas. De fato, um trabalho que deve ser reconhecido pela comunidade. Então, o vereador sgto. Moreno, experiente na área militar e no combate ao crime, sabe que uma missão daquela natureza merece aplausos e o reconhecimento da Câmara. Como militar articulou uma justa homenagem aos componentes daquela ação.
Débora,
Todavia, a vereadora Débora Romani também comovida com o bom trabalho da polícia se antecipou, foi até a delegacia na hora e protocolou a homenagem que seria do Marcos Moreno. Ao tomar conhecimento da rasteira aplicada pela Débora, Moreno sentiu o golpe. Dizem até que quase foi preciso encaminhá-lo ao hospital, como aconteceu num outro episódio. A alternativa de assinarem juntos ainda não prosperou. Moreno não perdoa.
