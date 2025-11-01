Anote aí

publicado em 14/11/2025

Na Câmara passaram para trás o Marcos Moreno. Ele queria ser o dono da homenagem aos policiais, mas...... (Foto: Assessoria)

Nos corredores da Câmara Municipal não se falava em outra coisa. O vereador sargento Marcos Moreno levou uma rasteira da colega Débora Romani. Tudo isso na hora de protocolar uma homenagem aos policiais militares que atuaram numa megaoperação contra o tráfico no início desta semana. Marcos Moreno garante que foi ele quem “levantou a lebre” e que ela se apoderou da caça.Uma megaoperação desencadeada pela Polícia Militar, no início da semana, resultou na apreensão de quase 50 quilos de drogas. De fato, um trabalho que deve ser reconhecido pela comunidade. Então, o vereador sgto. Moreno, experiente na área militar e no combate ao crime, sabe que uma missão daquela natureza merece aplausos e o reconhecimento da Câmara. Como militar articulou uma justa homenagem aos componentes daquela ação.Todavia, a vereadora Débora Romani também comovida com o bom trabalho da polícia se antecipou, foi até a delegacia na hora e protocolou a homenagem que seria do Marcos Moreno. Ao tomar conhecimento da rasteira aplicada pela Débora, Moreno sentiu o golpe. Dizem até que quase foi preciso encaminhá-lo ao hospital, como aconteceu num outro episódio. A alternativa de assinarem juntos ainda não prosperou. Moreno não perdoa.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.