Anote aí

publicado em 18/11/2025

Governador Tarcísio de Freitas disse em Rio Preto que vai se encontrar brevemente com Bolsonaro para discutir o “Projeto País”. (Foto: Governo SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a Rio Preto no último sábado. Este foi o segundo compromisso do governador na nossa região em menos de um mês. Ele foi recepcionado no recinto de Exposições por autoridades locais e representantes de 14 municípios da região. A sua visita foi agendada para marcar a conclusão de cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Governo do Estado. Em Rio Preto são quase 600 formandos.Na visita do último fim de semana o governador foi prestigiado pela presença dos deputados Danilo Campetti (Republicanos), Itamar Borges (MDB), Valdomiro Lopes (PSB) e o federal Paulo Bilynskyj (PL). Na comitiva estavam também dois secretários de Estado: Coronel Helena Reis (Esportes) e Eleuses Paiva (Saúde).Mais uma vez o governador que tem o seu nome cogitado para ser candidato à presidência da República, evitou falar sobre a eleição. Ele também poderá disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Para os jornalistas, Tarcísio disse que tem “muitos projetos sendo realizado e que gostaria muito de ver aqueles projetos amadurecendo”. Afirmou ainda que em breve vai se reunir com o ex-presidente Bolsonaro para discutir o “Projeto de país”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.