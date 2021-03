Município registrou mais 62 casos e 4 mortes causadas pela doença nas últimas 24h

publicado em 25/03/2021

Uma jovem de 25 anos morreu por Covid-19 nesta quinta-feira (25); é a vítima fatal mais jovem, até o momento (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 62 casos de coronavírus nesta quinta-feira (25), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, o município superou a marca de dez mil casos da doença desde o início da pandemia. Agora, o total de casos confirmados é de 10.009.Além disso, Votuporanga registrou mais quatro mortes causadas pela doença nas últimas 24h.Entre as vítimas, estava uma jovem de 25 anos, com comorbidades. Até o momento, ela é a votuporanguense mais jovem a morrer por complicações da Covid-19. Já a vítima mais velha foi um idoso de 63 anos (informações sobre as vítimas e seus respectivos sepultamentos na edição impressa do jornalde sexta-feira, 26).Atualmente, o município totaliza 213 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.Ainda segundo o informe, Votuporanga tem 81 hospitalizados que já foram confirmados com a doença. Desses, 36 estão em estado grave em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).O boletim também apontou que o município tem 1.100 casos suspeitos da doença e 1.887 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 891 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 821 foram primeiras doses e 69 foram segundas doses.Desta forma, Votuporanga totaliza 17.778 doses aplicadas: 12.971 primeiras doses e 4.476 segundas doses.