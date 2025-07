Relato aconteceu neste domingo (6), na Arena Plínio Marin, no jogo contra o Noroeste

publicado em 07/07/2025

Zagueiro José Miguel (Foto: Andrey Queiroz | @andreycqueiroz)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante a partida entre Clube Atlético Votuporanguense e Noroeste, válida pelo Campeonato Paulista Sub-13, realizada na manhã deste domingo (6), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, um jogador da equipe da casa relatou ter sido alvo de injúria racial.O árbitro Bruno da Silva Lacerda relatou na súmula que “fui informado pelo diretor de jogo Marlon Espínola, durante o primeiro tempo da partida do sub-14, que nos cumprimentos finais do Sub-13, o atleta de número 15, José Miguel Silva, da equipe da Votuporanguense, alegou ter sido chamado de macaco por um jogador do Noroeste, o qual não foi identificado pelo mesmo”.Em contato com a reportagem do, o gerente de futebol do CAV, Rogério Fernandes, informou que todas as medidas administrativas cabíveis foram tomadas imediatamente após o ocorrido. Segundo ele, tanto o delegado da partida quanto o árbitro comunicaram oficialmente o episódio à Federação Paulista de Futebol, em conjunto com a diretoria do clube. A partida terminou com vitória do Noroeste pelo placar de 1 a 0. “A nossa diretoria está em contato diário com a família e com o garoto que foi vítima desse fato. O Clube Atlético Votuporanguense está dando total apoio para a família e para o garoto. E nós aguardamos o pronunciamento da Federação sobre quais as medidas adotadas sobre o caso”, comentou.Raquel Rodrigues Silva, mãe do zagueiro José Miguel, também conversou com oe demonstrou indignação. “O meu sentimento é de revolta, estou indignada, mas meu sentimento é principalmente de tristeza, acho que meu sentimento maior é de tristeza”, comentou.Moradora do bairro Pozzobon, mãe contou que o menino joga bola desde muito pequeno, com cerca de 4 ou 5 anos, quando já começou na categoria de base. “Ele treinava naquele campo do Mário Covas. Ele vem desde pequeno jogando bola, já praticou outros esportes, porque viemos de Mirassol e ele veio do atletismo, mas literalmente ele escolheu a carreira do futebol”, disse.