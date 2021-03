Vítima era Saulo Muniz da Silva, de 79 anos, que estava hospitalizado e tinha comorbidades

publicado em 05/03/2021

Marceneiro aposentado Saulo Muniz da Silva, de 79 anos, foi a 149ª vítima da Covid-19 em Votuporanga desde o começo da pandemia (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 43 casos de coronavírus e uma morte causada por Covid-19 nesta sexta-feira (5), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.A vítima era Saulo Muniz da Silva, de 79 anos, que, segundo o boletim, estava hospitalizado e tinha comorbidades. Ele era marceneiro aposentado e residia na rua Das Arueiras, no bairro Chácara das Paineiras.O marceneiro deixa a esposa Euridice Pereira, os filhos Saul Muniz Filho, Rita de Cassia Muniz, Jackson Muniz, Paulo César e Saulo Muniz, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (5), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Com este falecimento, Votuporanga totaliza 149 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia.Segundo o boletim, o município registrou, até agora, 8.606 casos confirmados de coronavírus, dos quais 8.128 foram curados. Atualmente, o município tem 581 casos suspeitos e 1.165 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Ainda de acordo com os dados, 40 votuporanguenses estão hospitalizados e foram confirmados com Covid-19. Desses, 20 estão internados em leitos de UTI e dois estão em ventilação mecânica na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Os dados do "vacinômetro" mostram que Votuporanga aplicou doses da vacina contra Covid-19 em quem já tinha tomado a primeira. Assim, mais 541 votuporanguenses tomaram a segunda dose.Com isso, o total de pessoas do município que tomaram a primeira dose segue sendo 8.211, enquanto o total de quem tomou a segunda saltou para 3.098.