publicado em 19/03/2021

Votuporanga tem 75 hospitalizados, entre eles 33 estão em estado grave na UTI (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais quatro mortes por consequências da Covid-19 e mais 56 casos positivos da doença. Os dados foram divulgados no Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (19), da Secretaria Municipal de Saúde.Segundo a Pasta, as vítimas registradas eram duas mulheres, uma de 49 anos e outra de 39, um idoso de 69 anos e outro de 77 anos. Todos tinham comorbidades.Entre as vítimas fatais está Luiz Antonio Paschiotto,de 69 anos. O conhecido 'Luizinho da Garagem', ele faleceu à espera de um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no "Hospital de Campanha", que tem funcionado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Ele foi sepultado nesta sexta-feira (19), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Não houve velório, por conta dos protocolos sanitários.Agora, o munícipio totaliza 9.524 casos positivos e 192 óbitos confirmados, 47 deles somente neste mês de março.Ainda de acordo com informe, Votuporanga tem 75 hospitalizados, todos confirmados com a doença. Entre eles, 33 estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Além disso, o município tem 1.183 casos suspeitos e 1.997 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga não aplicou nenhuma nova dose nas últimas 24h. Ou seja, o município segue com 14.365 doses aplicadas: 1.0146 primeiras doses e 4.219 segundas doses.