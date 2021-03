Município registrou 8.640 casos da doença desde o início da pandemia

publicado em 08/03/2021

Votuporanga tem 34 casos novos de coronavírus, 40 hospitalizados com a doença e 674 casos suspeitos (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 34 casos de coronavírus no sábado (6), totalizando 8.640 casos da doença desde o início da pandemia. Os dados do último Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.Os dados também mostram que o município tem 40 hospitalizados, todos confirmados com Covid-19. Desses, 20 estão internados em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva).Além disso, Votuporanga não registrou mais mortes causadas por Covid-19, de forma que o total continua sendo 149 óbitos.Ainda de acordo com o boletim, o município tem 674 casos suspeitos da doença e 1.233 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Segundo os dados do "vacinômetro" do município, nenhum votuporanguense recebeu doses da vacina contra a Covid-19 no sábado.