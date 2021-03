Agora, o número total de óbitos pela doença saltou para 155 no município

publicado em 08/03/2021

Entre as pessoas que morreram por complicações da Covid-19 nas últimas 48 horas, apenas uma tinha mais de 80 anos (Montagem: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais seis mortes por Covid-19 nas últimas 48 horas, considerando domingo (7) e esta segunda-feira (8), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. É um dos maiores números de mortes neste período de tempo no município desde o começo da pandemia.Agora, o número total de óbitos pela doença saltou para 155.Além do número alto de mortes, os dados do boletim mostram que Votuporanga teve mais 79 casos de coronavírus, um dos números mais altos de casos novos neste período de tempo. Com isso, a cidade totaliza 8.719 casos desde o começo da pandemia.Ainda segundo o informe, o município tem 54 pessoas hospitalizadas, todas confirmadas com Covid-19. Dessas, 28 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Segundo o "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 436 doses de imunizantes contra a Covid-19. Ainda segundo os dados, mais 72 votuporanguenses tomaram a primeira dose e mais 364 tomaram a segunda.No total, o município registrou 11.745 doses aplicadas. Dessas, 8.283 foram a primeira e 3.462 foram a segunda.