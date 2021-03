Nesta terça-feira (23) o município registrou mais quatro mortes pela doença

publicado em 23/03/2021

Votuporanga registra mais quatro casos de mortes confirmados para coronavírus e totaliza 203 mortes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom os quatro falecimentos devido à Covid-19 nesta terça-feira (23), Votuporanga totaliza 203 casos confirmados de óbitos para a doença. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.Rubens Ferreira Fernandes Júnior, de 37 anos é a vítima mais nova. Ele era sócio da construtora 'AS Fernandes Ambiental' e era morador do bairro Vila América, sobrinho do casal que faleceu na semana passada, vítimas da Covid-19, Antonio Carlos Tassi e Luciane Fernandes Tassi. Deixa a esposa Ivani Mendonça Fernandes, o filho Rubens Ferreira Fernandes Neto, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (23), às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.A conhecida Lucilene da Silva, de 42 anos ou 'Lucilene Jubileu' como era carinhosamente conhecida, também é uma das vítimas.Deixa a mãe, também muito conhecida, a dona Maria Ferreira da Silva, os filhos Maria de Lourdes e Leonardo Dias, além dos demais familiares e os muitos amigos na cidade. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (23), às 11, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Outra vítima aos 41 anos é Marcos Roberto de Oliveira, morador do bairro Santa Felícia, em Votuporanga. Deixa a esposa Cleusa Vitor de Santos, a filha Gabriele, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (23), às 8h30, Cemitério Municipal de Votuporanga.Já seu José Anselmo da Silva, de 72 anos, é a vítima mais velha. Seu José era morador da avenida Anita Costa, era carinhosamente conhecido como 'Pial' e era pedreiro aposentado. Deixa a companheira Maria Aparecida, as filhas Silvana da Silva e Maiara Cristina da Silva, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (23), às 13h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.De acordo com o informe, o município agora totaliza 9.832 casos positivos com os 128 registrados neste dia.Desta forma, nesta terça Votuporanga tem 1.165 casos suspeitos e 1.921 em monitoramento domiciliar.O 'vacinômetro' em Votuporanga aplicou mais 712 doses do imunizante. Onde, 633 delas da primeira dose do imunizante e 79 da segunda dose.Com isso, o município totaliza 16.412 doses aplicadas: 12.046 primeiras doses e 4.366 segundas doses.