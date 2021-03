Também estão sendo vacinados com a primeira dose idosos de 77 a 79 anos e de 80 a 84 anos; pessoas com mais de 90 anos já receberam as duas doses, além dos profissionais de saúde

publicado em 09/03/2021

Segundo o boletim de segunda-feira (8), 11.745 doses já haviam sido aplicadas em Votuporanga (Foto: Prefeitura)

Idosos com idade entre 85 e 89 anos que tomaram a primeira dose da CoronaVac já podem procurar as unidades de saúde de Votuporanga para o reforço da segunda dose. A Secretaria Municipal da Saúde recebeu nova remessa de vacinas na segunda-feira (8) e distribuiu para as unidades. Desta forma, a pessoa deve procurar a mesma unidade onde tomou a primeira dose e apresentar o cartão de vacina como comprovante, além de um documento com foto e cartão SUS.Também estão sendo vacinados com a primeira dose idosos de 77 a 79 anos e de 80 a 84 anos. Pessoas com mais de 90 anos já receberam as duas doses, bem como os profissionais de saúde. Desta maneira, a ampliação do público a ser vacinado ocorre gradualmente, de acordo com o recebimento de novas doses de vacina.Até o fechamento do boletim da última segunda-feira (8), 11.745 doses já haviam sido aplicadas em Votuporanga, sendo 8.283 primeiras doses e 3.462 segundas doses.As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família "Carmem Martin Maria Morettin" (Paineiras) e Consultório Municipal "Martiniano Salgado" (Pro-Povo).