publicado em 03/03/2021

Município totaliza 8.514 casos positivos de coronavírus registrados desde o começo da pandemia (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga bate o recorde e registra o maior número de casos confirmados em um dia, neste ano. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, mais 103 pessoas testaram positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira (3).Ainda segundo o informe, desde o começo da pandemia o município registrou 8.514 casos positivos de coronavírus. Outras 486 pessoas aguardam o resultado dos exames.De acordo com os dados, 39 pacientes estão hospitalizados na cidade, dos quais 17 estão internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Todos esses pacientes foram confirmados com a doença.Por outro lado, o município não registrou mais mortes por Covid-19, de forma que o total continua sendo 145 óbitos.O boletim também informa que o município passou de oito mil casos em que os pacientes foram curados. Inclusive, a Santa Casa de Votuporanga registrou nesta quarta mais uma alta. Dessa vez, foi o paciente Luciano Alberto de Freitas, de 48 anos, morador de Votuporanga. Com ele, o hospital superou a marca de mil altas de pacientes curados da Covid-19.‘Vacinômetro’Ainda nos dados do boletim, mais 103 munícipes foram vacinados. Mais 61 votuporanguenses tomaram a primeira da dose do imunizante e mais 42 tomaram a segunda.No total, Votuporanga tem 8.211 pessoas que tomaram a primeira dose e 2.256 que tomaram a segunda.