Segundo o 'vacinômetro', mais 1.927 votuporanguenses tomaram doses da vacina contra Covid-19 nesta terça-feira (2)

publicado em 02/03/2021

Votuporanga vacinou quase mais 2 mil pessoas nesta terça-feira (2), segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brEm Votuporanga, mais 1.927 pessoas tomaram doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (2). Os dados são do "vacinômetro", presente no Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.Segundo os dados, mais 1.835 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante e mais 92 tomaram a segunda. Assim, no total 8.150 de votuporanguenses tomaram a primeira dose e 2.214 tomaram a segunda.O boletim também informou que o município registrou mais 41 casos de coronavírus, totalizando 8.411 casos confirmados desde o começo da pandemia.Ainda segundo o informe, o município tem 36 pessoas hospitalizadas que foram confirmadas com Covid-19. Dessas, 18 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).O município não registrou novas mortes por Covid-19, de forma que o total de óbitos continua sendo 145.Os dados mostram ainda que Votuporanga tem 597 casos suspeitos e 1.011 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.