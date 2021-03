Edil teve complicações na semana passada e precisou ser internado

publicado em 18/03/2021

O vereador Jura (PSB) e outros sete pacientes receberam alta da Santa Casa após ficarem internados por complicações da Covid-19 (Fotos: Santa Casa de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), foi um dos oito pacientes da Santa Casa de Votuporanga que receberam alta nesta quinta-feira (18).O edil foi infectado pelo coronavírus há duas semanas e, na semana passada, teve complicações causadas pela doença. Por isso, ele precisou ser internado no hospital votuporanguense.Agora, Jura vai poder continuar o tratamento contra a Covid-19 em casa.Entre os outros pacientes que tiveram alta, além do Jura, cinco pessoas eram de Votuporanga. São elas: Rubens Fernandes Coelho, de 57 anos; Regiano Souza Borges, 38 anos; Antônio de Souza Barroso Filho, de 68 anos; Leandro Cerantola, com 38 anos; e Maria Rosa dos Santos Ciliano, 55 anos.