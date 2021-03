Nesta quinta-feira (25), às 15h, a instituição convida a todos a parar e clamar pela saúde dos profissionais e pela recuperação dos pacientes

publicado em 24/03/2021

Iniciativa busca apoio da população em respeito às vítimas do coronavírus, aos profissionais de linha de frente, pacientes internados e suas famílias (Imagem: Santa Casa de Votuporanga)

Em um ano, tudo aconteceu. Pandemia do coronavírus, isolamento social. Guerra contra a nova doença. Hospitais lidando com o até então desconhecido. Altas. Mortes. E, com esse cenário, nunca se falou tanto em união. Fé. Amor. Se a individualidade já foi tanto vivenciada, a Covid-19 quer ensinar sobre coletividade.Nesta quinta-feira (25), a Santa Casa de Votuporanga completa um ano do primeiro atendimento de paciente confirmado com a patologia. E, exatamente neste dia, o hospital está organizando um momento de oração.O objetivo é mobilizar Votuporanga e região às 15h, para clamar a Deus. Independente da crença, a iniciativa busca apoio da população para parar suas atividades nesta hora em respeito às vítimas do coronavírus, aos profissionais de linha de frente, pacientes internados e suas famílias.Cada setor da instituição – administrativo, operacional e assistencial – irá interromper seu trabalho no horário estabelecido. “A Santa Casa recebeu diversos movimentos neste sentido, como o 'abraço' das igrejas evangélicas e a realização de um terço mariano, com arrecadação de alimentos recentemente. Queremos envolver todos nossos profissionais e a comunidade, independente da religião, pelo fim da pandemia, renovando nossas forças”, disse uma das idealizadoras da ação, Vanessa Bortolozo.O convite está aberto para todos dentro e fora do hospital. “Queremos expandir esse momento para o maior número possível de pessoas. Comércio, indústria, Igrejas, rádios, TVs, diversos segmentos que estejam conosco em oração. A ideia é parar Votuporanga em clamor”, destacou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, comentou sobre a iniciativa. “Completamos um ano de pandemia, em uma situação crítica com Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com 100% de taxa de ocupação e aumento de casos de enfermaria. Ações como essa fortalecem nossa esperança e renovam nossas forças. Para nossos profissionais, revigora e traz fôlego. Sentimos todo o apoio de cada cidadão e isso nos motiva neste desafio. Participe conosco nesta quinta-feira, às 15h. Todos juntos em memória daqueles que partiram e orando pelos nossos pacientes, médicos e colaboradores”, finalizou.O hospital solicita que as fotos deste momento de oração sejam enviadas para as redes sociais Facebook e Instagram, para que sejam divulgadas nas páginas da instituição.