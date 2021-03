A Prefeitura e a Santa Casa de Votuporanga se manifestaram na quinta-feira (18), a pedido do A Cidade, sobre os áudios e vídeos que circulam pelas redes sociais sobre uma suposta falta de oxigênio no município

publicado em 19/03/2021

Diante da grande demanda, Santa Casa teve que quase dobrar o seu reservatório de oxigênio ontem (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura e a Santa Casa de Votuporanga se manifestaram ontem, a pedido do A Cidade, sobre os áudios e vídeos que circulam pelas redes sociais sobre uma suposta falta de oxigênio no município. Em notas, ambas afirmaram que o consumo de oxigênio mais que triplicou nos últimos dias, mas negam o desabastecimento no município e o risco de faltar o insumo, como aconteceu em Manaus (AM).De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o consumo de oxigênio saltou de 100 m³ por semana para 400 m³ por dia, ficando, portanto, uma demanda maior que a oferta disponível no mercado em geral.“No entanto, não houve desabastecimento. Para manter os estoques frente a alta demanda, a Secretaria está diversificando fornecedores para aquisição não só de cilindros de oxigênio como também de insumos em geral”, diz a nota.Já a Santa Casa afirmou que também não houve desabastecimento, mas, mesmo assim, ampliou o seu reservatório de oxigênio líquido ontem. Antes da pandemia, o Hospital consumia 123.714 m³ no ano. De 18 março de 2020 até 17 de março deste ano, foram 189. 599 m³.“Diante deste aumento da demanda, a Instituição trocou o reservatório, que antes era de 5.950 m³ e agora comporta 9.780 m³.Além disso, a Santa Casa utiliza cilindros de transporte. Antes do coronavírus, tínhamos 17 unidades de cilindros e agora, somam 37 cilindros. Na assistência, o Hospital também usa cilindro de atendimento imediato - que passou de 18 cilindros para 29 cilindros. O abastecimento é semanal, por uma empresa especializada no produto”, diz a nota.Um dos vídeos que mais repercutiram na cidade foi gravado pelo prefeito de Pontes Gestal, Esmeraldo Cristiano Carolino (PSDB), onde ele afirmava que o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), havia solicitado cilindros de oxigênio “emprestados”, pois o município estaria sem.“O Seba, prefeito de Votuporanga, me ligou agora falando se não tinha oxigênio para emprestar, porque vai acabar o oxigênio aqui e não tá achando. Gente, tá muito preocupante, vai começar morrer gente demais”, disse no vídeo.