publicado em 18/03/2021

Assessoria do prefeito já admite que ele estuda novas medidas, que podem ser mais rígidas (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMedidas mais rígidas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus podem ser anunciadas ainda hoje, conforme apurou o A Cidade. No início da semana, depois que São José do Rio Preto adotou o lockdown, o prefeito Jorge Seba (PSDB) chegou a dizer que não pretendia, por enquanto, adotar a mesma medida por aqui, mas sua assessoria já admite que ele estuda novas medidas, que podem ser mais rígidas, e devem ser anunciadas ainda nesta quinta-feira (18). A informação, porém, ainda não é oficial.A edição de um novo decreto está atrelada a atual situação do sistema de saúde no município e também na região, bem como ao discurso que fez no dia em que anunciou o “toque de recolher” em Votuporanga. À época ele disse que chegou a pensar em lockdown, mas optou por medidas mais “brandas” que poderiam ser recrudescidas, caso a situação não melhorasse nos próximos 15 dias.“Chegamos a cogitar o lockdown total, diante situação crítica de nosso sistema de saúde, mas não adiantaria fazermos isso, enquanto as demais cidades da região seguem suas atividades normalmente, pois as pessoas de fora continuariam trazendo a doença para cá. Por isso conversei com os prefeitos de Rio Preto, Jales e Fernandópolis e das cidades menores, seja da nossa microrregião, todos estão na mesma linha. Não podemos ser omissos, vamos atacar de frente e se não tivermos sucesso com essas medidas, em 15 dias teremos medidas mais duras ainda”, disse o prefeito no dia 1º de março.Passado o período, a situação não melhorou, o que já move pressões de alguns setores para que medidas mais duras prometidas sejam adotadas.