A cidade registrou o caso de Osmildo Botta que teve alta do hospital, mas sepultou seu filho um dia depois

publicado em 09/03/2021

Um dia após se recuperar da Covid-19 e receber alta, Osmildo Júnior, sepulta o filho por complicações da doença (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDesde o início da pandemia, o aumento mais progressivo e preocupante do número de casos da Covid-19 tem sido o das últimas semanas. O que surpreende é que a ‘nova onda’ de internações no município têm sido de pessoas mais jovens, que não eram consideradas do grupo de risco para a doença.Na rotina de leitos lotados com o aumento progressivo, a Santa Casa de Votuporanga registrou o caso de Osmildo Botta, de 82 anos, que teve alta do hospital e conseguiu se recuperar da Covid, porém,sepultou o seu filho Osmildo Botta Júnior, de 52 anos, ontem, devido complicações da doença.Osmildo Júnior esteve internado no hospital votuporanguense desde o fim do mês passado, não resistiu às complicações e faleceu na tarde de ontem. Ele era muito conhecido e foi funcionário público municipal por mais de 30 anos e atualmente trabalhava no terminal rodoviário de Votuporanga.O pai, ainda se recupera das complicações causadas pela doença, só que agora em casa e com o apoio da família. Segundo Luis Carlos Botta, irmão de Osmildo Júnior, o patriarca ficou muito agravado por problemas com anemia e agora tem encontrado forças para continuar em vida.Ele deixa a esposa Silvia Cristina de Leite Faria Botta, os filhos Luis Fernando de Leite Faria Botta, Ricardo Botta, a mãe Alda Soler Botta e os irmãosLuis Carlos Botta e Mirlei Perpétua Botta, além de demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.