Obra de Alexandre Freitas relata a história do pequeno Breno, que lutou pela vida durante dez meses enquanto ficou internado

publicado em 30/03/2021

Livro será lançado no dia 17 de abril, no Parque da Cultura (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.br“O livro mostra que, mesmo diante de situações extremas, sempre podemos escolher a forma como vamos agir e reagir; que não devemos nos entregar ao desespero ou à revolta; que devemos confiar em Deus e nas pessoas que lutam conosco diariamente pelo bem do próximo. Os profissionais da saúde merecem nosso respeito, consideração e admiração”.Essas são as palavras de Alexandre Machado de Freitas, autor do livro “Breno: uma história de amor, superação e fé”. Nele, Alexandre relata sobre o nascimento e todo o tratamento de seu único filho, que passou oito meses internado na Santa Casa de Votuporanga.Breno nasceu no dia 23 de setembro de 2019, com apenas 28 semanas [sete meses] de gravidez. Seu peso era de 830 gramas. “Foram muitas complicações e dez meses de internação, sendo oito meses na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal da Santa Casa e dois meses no Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto”, contou o pai.Durante todo este período, Alexandre e a mãe Ludimila sentiram a necessidade de escrever sobre Breno. “Poderíamos levar a história dele para o mundo. Dar voz a todos os pais e mães de filhos prematuros. Mesmo com todos os preparativos e precauções de uma gravidez planejada, imprevistos podem ocorrer. Foi justamente o que aconteceu, mudando nossas vidas para sempre”, disse.A maior parte do enredo é vivenciada em meio à pandemia do coronavírus, que assolou a humanidade de todas as formas, colocando ainda mais obstáculos no dia a dia. “Este livro foi escrito para as pessoas que possuem filhos em situações difíceis ou pessoas que passam por situações imprevisíveis. Espero que ele seja capaz de fazê-las refletir sobre a vida”, destacou.Em dez meses, Breno passou por 12 cirurgias, sendo oito no intestino, três nos olhos e uma na garganta. “Os profissionais de saúde são pessoas enviadas por Deus e que desempenham um papel fundamental no mundo em que vivemos”, afirmou. A obra faz um agradecimento especial a todos que se envolveram na assistência ao pequeno.O livro será lançado no dia 17 de abril, no Parque da Cultura. Além de Votuporanga, haverá noite de autógrafo em São José do Rio Preto e Cassilândia (MS). Os direitos autorais foram doados para a Associação Beneficente Fonte Viva, Santa Casa e campanha Votu Solidária, o que irá beneficiar centenas de pessoas.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa dos pais. “É uma atitude de muita força e coragem. Escrever tudo que passaram é reviver. E, meio a dor e ao luto, eles souberam transmitir paz e sabedoria para os pais que estão ou já estiveram na mesma situação. Uma iniciativa linda e que só reflete o quanto Alexandre e Ludimila são especiais”, frisou.Liévana agradeceu parte da renda que será destinada para o Hospital. “Agradecemos imensamente. Cada recurso será destinado em prol dos nossos pacientes que tanto necessitam, em sua maioria do SUS (Sistema Único de Saúde)”, finalizou.