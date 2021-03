A tuberculose é uma das quatro maiores doenças contagiosas que atingem os seres humanos

publicado em 24/03/2021

Pneumologista Mariana Bilachi (foto), do IMC de Rio Preto, fala sobre a doença, tratamento e impacto da Covid sobre ela

De forma compreensível, todas as atenções do mundo estão voltadas para a Covid-19 e a pandemia do novo coronavírus. Uma doença, cujos primeiros relatos remontam há 4 mil anos e mata mais de um milhão de pessoas no mundo, é lembrada nesta quarta-feira, 24 de março. É este o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, doença grave que está entre as 10 principais causas de morte no planeta, onde acomete cerca de 10 milhões de pessoas.É uma das quatro maiores doenças contagiosas que atingem os seres humanos.No Brasil, em 2019, foram registrados 73.864 mil casos novos da doença.“A tuberculose é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch, que ataca principalmente os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo como o coração, ossos, rins e as meninges (membranas que envolvem o cérebro)”, explica a médica pneumologista Mariana Bilachi Pinotti, do IMC – Instituto de Moléstias Cardiovasculares, de Rio Preto.A tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa. Ao falar, espirrar ou tossir, o doente expele as bactérias nas pequenas gotas de saliva, que podem ser aspiradas por outras pessoas, contaminando-as. Ambientes fechados e mal ventilados, portanto, facilitam a transmissão da doença.“O principal sintoma da tuberculose é a tosse, com ou sem escarro, por mais de três semanas seguidas. Pode também ser acompanhada por falta de apetite, perda de peso, cansaço, dor no peito, febre no final do dia e suores noturnos”, explica Mariana.O diagnóstico, assim, é confirmado pelo exame do escarro e, em alguns casos, podem ser necessárias radiografias e outros exames. “É muito importante que ela seja diagnosticada precocemente. Com acompanhamento do médico e tratamento correto, ela é curável e diminuímos muito a possibilidade de transmissão para outras pessoas e a ocorrência de sequelas”, pontua a pneumologista do IMC.O tratamento é feito através de uma combinação de medicamentos, dura 6 meses, devendo ser realizado sem interrupção. “Em torno de 15 dias após iniciado o tratamento, a pessoa já não transmite mais a doença. O tratamento somente termina quando o médico confirmar a cura total do paciente”, diz Mariana. “Importante lembrar que a medicação é fornecida gratuitamente pelo SUS”, completa.A pneumologista do IMC ressalta que a interrupção do tratamento antes da conclusão pode levar o paciente à resistência aos antibióticos ou mesmo a complicações que podem resultar em morte. Além disso, pode aumentar o risco de transmissão da doença para outras pessoas, por meio do espirro, tosse ou fala. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, de cada 10 pessoas que iniciam o tratamento, pelo menos uma abandona o uso dos medicamentos.A pneumologista do IMC aponta outro motivo para as pessoas se prevenirem e, se ficarem doentes, buscarem o tratamento logo. “A tuberculose, como toda doença infecciosa de longa duração, também pode alterar a imunidade da pessoa e, por isso, torná-la mais suscetível ao desenvolvimento de outras doenças, inclusive a Covid-19”, diz Mariana. “Por isso, é preciso redobrar os cuidados, evitar sair de casa, sempre higienizar bem as mãos, não tocar no rosto, nariz e boca e fazer o máximo possível para não estar em ambientes com aglomeração”, acrescenta.*Assessoria HB Rio Preto/Agência Brasil (governo federal), Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde