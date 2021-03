Na quinta-feira (4), 100% dos leitos UTI Covid estavam ocupados, com todos os pacientes em respiradores

publicado em 05/03/2021

Médico intensivista e responsável pela UTI Covid da Santa Casa foi à público fazer um apelo à população do município e da região (Imagem: Santa Casa de Votuporanga)

O médico intensivista e responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Lucas Amaral, foi à público na noite de quinta-feira (4) para fazer um apelo à população do município e de toda a região.Com os leitos da UTI atendendo em sua capacidade máxima, atualmente a Santa Casa não possui condições estruturais e de recursos para atendimento de novos casos graves da doença. Hoje, 100% das vagas UTI Covid estão ocupados, com todos os pacientes estão em respiradores. Além disso, há assistidos também com ventilação mecânica aguardando na emergência para serem transferidos para outros hospitais do Estado.Segue na íntegra o apelo do médico intensivista da Santa Casa:"Mais uma vez, venho fazer um apelo para todos vocês, para evitar aglomerações, manter as medidas de distanciamento, higienizar as mãos, e pelo amor de Deus, usarem máscaras. Estamos hoje [quinta-feira] com 24 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva, todos em ventilação mecânica. Atingimos nossa capacidade funcional, temos quatro internados no Pronto Socorro, e todos em ventilação mecânica, aguardando transferência para outros hospitais, que estão enfrentando uma realidade igual a nossa. Não temos capacidade hoje de assistir nenhum paciente grave. Não temos recursos! Nossos recursos são finitos! Por favor, respeitem as medidas! Cuidem-se! Só Deus pode nos ajudar! Obrigado pela atenção de vocês”.