Saúde

Fiocruz recebe insumos para produção de vacina da Oxford/AstraZeneca

O voo com os insumos chegou no domingo (28), no Aeroporto do Galeão

publicado em 29/03/2021

Remessas de IFA (insumo farmacêutico ativo) são suficientes para produzir 12 milhões de doses da vacina (Foto: Leonardo Oliveira/FioCruz)



O produto, procedente da China, chegou ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Tom Jobim/Galeão) às 6h22. Inicialmente, o voo estava previsto para chegar às 18h de sábado (27). O motivo da mudança da data se deveu a um atraso na conexão do voo.



Na última quinta-feira (25), a Fiocruz já havia recebido uma remessa para produzir seis milhões de doses. Esta semana, está prevista a chegada de uma nova carga suficiente para fabricar cinco milhões de vacinas.



As 23 milhões de doses serão produzidas pela própria Fiocruz e, uma vez prontas, serão entregues ao Ministério da Saúde, entre abril e maio.



Este mês, a Fiocruz já produziu e entregou 1,8 milhão de doses de vacinas produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos).



Ainda está prevista a entrega de mais 2,1 milhões de doses nesta semana, que irão completar os 3,9 milhões de vacinas previstas até o fim desta semana.



