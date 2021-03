Pasta faz apelo para que cilindros não utilizados sejam devolvidos; mais de 70 pessoas precisam do oxigênio para tratamento domiciliar

publicado em 24/03/2021

Segundo a secretaria, mais duas mortes de pacientes que aguardavam a transferência para leitos de tratamento da doença foram registradas no município (Imagem: A Cidade)

A falta de cilindros de oxigênio para pacientes que fazem o tratamento contra a Covid-19 tem preocupado a Secretaria de Saúde de Jales.De acordo com Alexis Shigueru Kitayama, secretário de Saúde do município, atualmente são mais de 70 pessoas que precisam do oxigênio para prosseguir com o tratamento em casa.“Por enquanto não está havendo desabastecimento de oxigênio, já o cilindro a empresa faz o possível para que não falte. A empresa disse que comprou, mas quem fornece não tem previsão de entrega dos cilindros”, explica."Pedimos para que, quem tem cilindro em casa e não faça uso, os devolva para que possamos recarregar e repassar para quem realmente precisa."Segundo a secretaria, mais duas mortes de pacientes que aguardavam a transferência para leitos de tratamento da doença foram registradas no município. Os pacientes eram uma mulher de 71 anos e um homem, de 74.O município contabiliza 4.661 casos positivos da doença, sendo que 4.053 pacientes estão curados e 138 morreram desde o início da pandemia.*Com informações do G1