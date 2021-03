A partir da segunda-feira (15), passa a valer em todo o estado o toque de recolher e restrições mais rígidas de circulação; cultos religiosos e futebol estão suspensos

publicado em 11/03/2021

A partir da segunda-feira (15), passa a valer em todo o estado a ‘fase emergencial’ até o dia 30 de março (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom o agravamento da pandemia da Covid-19, hospitais com capacidade no limite, aumento progressivo dos casos e um potencial colapso no sistema de saúde, o governo do Estado de São Paulo ampliou as restrições de circulação do Plano SP. A partir da segunda-feira (15), passa a valer em todo o estado a ‘fase emergencial’ até o dia 30 de março.As novas medidas estaduais prevêem a restrição completa dos serviços de retirada (take-away) de todos os setores, lojas de materiais de construção, celebrações religiosas coletivas e atividades esportivas coletivas. É permitido somente serviços de drive-thru (entre 5h e 20h) e delivery 24h para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.Além disso, se tornou obrigatório o tele-trabalho (home Office) para atividades administrativas não essenciais em órgão públicos e escritórios ou qualquer atividade, desde que o setor não seja essencial.Todo o estado de São Paulo cumprirá também com a fase emergencial o toque de recolher, que já estava em vigor em Votuporanga pelo decreto municipal, entre 20h e 5h.Também foi anunciado o fechamento das escolas estaduais por 15 dias, a recomendação de fechamento das escolas privadas e municipais para aulas presenciais, a proibição de igrejas e demais templos religiosos. Bem como, a interrupção de eventos esportivos no Estado, inclusive o futebol.De acordo com a nova medida, igrejas e templos poderão permanecer abertas para orações e preces, mas não poderão ser realizados cultos e missas.A medida inclui também a suspensão do futebol a partir de segunda-feira (15), algo que já tinha sido pedido pelo Ministério Público de São Paulo, a FPF (Federação Paulista de Futebol) se posicionou contra e gerou polêmica nos últimos dias. "Nossos hospitais estão chegando no limite máximo de ocupação. Temos de adotar medidas mais duras de distanciamento social", afirmou Doria em vídeo distribuído em suas redes.A intenção do governo era interromper o Campeonato Paulista já neste sábado. Uma conversa entre o Presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e o governador João Doria resultou no adiamento da medida e na permissão para que se dispute a rodada do fim de semana.O secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, apresentou durante a coletiva um balanço e já são 20 dias consecutivos de recordes de pacientes internados em UTI. Ainda de acordo com os dados, o número já é 47% maior que o observado no pico da 1ª onda e 1.065 pacientes aguardam uma vaga no sistema de saúde.