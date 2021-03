'É uma nova pandemia', disse o médico durante uma coletiva de imprensa do hospital votuporanguense

publicado em 19/03/2021

Dr. Atílio Pozzobon Neto acredita que a nova variante do coronavírus, de Manaus (AM), chegou a Votuporanga e piorou o quadro da pandemia (Foto: A Cidade)

O diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Atílio Pozzobon Neto, disse que acredita que a piora nos indicadores da pandemia no município tem sido causada pela variante do coronavírus, de Manaus (AM). Anúncio foi realizado durante uma coletiva de imprensa do hospital votuporanguense, realizada no auditório do AME (Ambulatório Médico de Especialidades).Segundo o médico, há chances de a variante P1 ter chego a Votuporanga em fevereiro. Agora, o município enfrenta uma "nova pandemia", num momento em que a Santa Casa está no seu limite funcional."É comentado que essa mutação [do coronavírus] é a pior de todas. E é a que chegou aqui em Votuporanga. Então, de fevereiro para cá, é a pandemia da P1. Por isso, os dados [indicadores] estão tão mudados em um mês", explicou o médico.De acordo com o diretor clínico, a variante P1 do coronavírus é mais contagiosa do que o vírus "normal"."Se você estivesse num ambiente aberto, com pessoas conversando perto uma da outra, sem máscara, a Covid passava de uma pessoa para outras três. A P1 passa para oito ou nove pessoas. Num ambiente fechado, passa para 15 pessoas", disse o Dr. Pozzobon Neto.Além disso, o médico ressaltou que essa mutação do vírus é 220% pior, em comparação ao coronavírus sem a mutação. Ele também citou que a P1 é de 70% a 90% mais letal. Isso, segundo o médico, explica a piora dos quadros dos pacientes infectados e o aumento do número de mortes pela doença.Por isso, o doutor reforçou a necessidade da população aprimorar o isolamento social e o uso correto das máscaras, que são as principais medidas para se proteger contra o vírus."Estamos muito preocupados porque não é a população que não está fazendo a sua parte. Mas uma parte da população que não está fazendo as coisas corretamente e está complicando o todo", ressaltou o médico.Atualmente, o hospital votuporanguense está com 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid. Na ala da enfermaria dedicada a pacientes com a doença, 32 dos 37 leitos estão ocupados.