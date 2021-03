Pacientes do município e da região receberam alta do hospital, nesta sexta-feira (12) e poderão terminar o tratamento em seus lares

publicado em 12/03/2021

Cinco pacientes de Votuporanga e região receberam alta da Santa Casa de Votuporanga nesta sexta-feira (12) (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMesmo em meio ao aumento progressivo de casos, internações e mortes por Covid-19 na pandemia, a Santa Casa de Votuporanga comemora nesta sexta-feira (12) a alta de cinco pacientes que venceram a doença e poderão terminar o processo de recuperação em seus lares.Os pacientes de Votuporanga Jesus Donizeti Sivieri, de 62 anos; Ionice Nascimento Rodrigues da Silva, com 50 anos; Sandra Cristina da Rocha Basan, 51 anos e Neide Araujo Pontes, de 62 anos, passaram por internações e se recuperaram.Também foi o caso de João Sabino de Souza, de 46 anos, de Carneirinho (MG), que comemora a vitória contra a Covid-19. As informações foram divulgadas em nota pelo hospital votuporanguense, que vibra junto aos recuperados e nutre esperança de dias melhores.“Eles passaram por internação na Santa Casa durante um período de complicações causadas pelo vírus. Agora, mais fortes, já receberam alta médica para finalizar o tratamento no conforto de suas casas. Vida nova! A Santa Casa deseja mais saúde a todos vocês”, disse o hospital em nota.