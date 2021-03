O Dr. Lucas Amaral médico intensivista e responsável pelas internações na UTI, disse também que casos de jovens têm sido mais comuns

publicado em 20/03/2021

Dr. Lucas Amaral, médico responsável pela UTI da Santa Casa relatou que jovens sem comorbidades têm sido a maioria das internações (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom a piora nos indicadores por conta da chegada da nova variante do coronavírus, o médico intensivista e responsável pela UTI Covid, da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Lucas Amaral, disse em entrevista exclusiva ao jornal, que grande parte das internações no município, neste momento, é de pacientes que não tem comorbidades e não fazem parte do grupo de risco.Os números recordes de infectados, mortes e internações, já falam por si só e segundo Dr. Lucas nem quando a pior fase, em julho e agosto do ano passado, aconteceu houve um enfrentamento tão intenso da equipe médica, quanto o que está ocorrendo agora.O que mais preocupa nessa variante, segundo ele, é o fato dos infectados não terem nenhum tipo de comorbidade e serem a maioria entre as internações no hospital votuporanguense.“Não me lembro de algum doente com menos de 25 anos internado [na alta de casos do ano passado] na UTI e só nessa última semana tivemos dois internados com menos de 25 anos. Temos muitos pacientes que não tem comorbidade nenhuma e representa, hoje, 70% dos nossos pacientes internados. A grande maioria deles, pelo menos 60%, são de pessoas com menos de 50 anos”, disse o Dr Lucas.A variante, que pode ser 90% mais letal que a Covid-19 “normal”, tem apresentado agressividade e alta aptidão do vírus se espalhar nos munícipes. “Então, são doentes graves que chegam nos primeiros dias de sintomas que tem evoluído de uma forma bem agressiva”, explicou ainda.Além da alta taxa de transmissão, o médico acrescenta que dos casos que estão internados na Santa Casa, cerca de 40% apresentam insuficiência renal, associada à Covid-19, que segundo ele, também é um marcador de gravidade. “Muita gente jovem, em estado grave e piorando muito rápido, isso preocupa a gente”, completou.