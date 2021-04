Município tem 80 pessoas hospitalizadas que já foram confirmadas com a doença; 35 estão em UTI

publicado em 31/03/2021

Votuporanga totaliza 10.343 casos confirmados de Covid-19 e 232 mortes causadas pela doença (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais uma morte causada por Covid-19, além de 73 casos novos da doença. Os dados são do Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (31), elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e divulgado pela Prefeitura.Segundo o boletim, a vítima era uma idosa de 69 anos que tinha comorbidades (mais informações sobre a ela e o seu sepultamento na edição impressa desta quinta-feira, 1º, do jornal A Cidade).Desta forma, Votuporanga totaliza 232 mortes causadas por Covid-19 e 10.343 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.De acordo com os dados do informe, o município tem 80 pessoas hospitalizadas que já foram confirmadas com a doença. Dessas, 35 pacientes estão em estado grave em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Ainda segundo o boletim, o município tem 1.077 casos suspeitos da doença e 1.504 votuporanguenses com sintomas não graves de Covid que estão em monitoramento domiciliar.O "vacinômetro" do boletim mostrou que Votuporanga aplicou mais 289 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 47 foram primeiras doses e 247 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 19.039 doses aplicadas: 14.198 primeiras doses e 4.841 segundas doses.