Município tem 74 hospitalizados, todos confirmados com a doença; 37 estão em UTIs

publicado em 26/03/2021

Votuporanga totaliza 10.087 casos de Covid-19 e 220 mortes causadas pela doença (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais sete mortes causadas por Covid-19 nesta sexta-feira (26), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. O município também registrou mais 78 casos da doença.A vítima mais nova foi uma mulher de 40 anos, que tinha comorbidades. Já a mais velha foi um idoso de 91 anos, que também tinha comorbidades (mais informações sobre as vítimas e seus sepultamentos na edição impressa deste sábado, 27, do jornal).Agora, Votuporanga totaliza 220 mortes e 10.087 casos de Covid-19 desde o início da pandemia.Ainda segundo o boletim, o município tem 74 pessoas hospitalizadas, todas confirmadas com Covid. Dessas, 37 estão em estado grave em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).De acordo com os dados do informe, Votuporanga tem 1.044 casos suspeitos e 1.911 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do informe, Votuporanga aplicou mais 888 doses do imunizante contra Covid-19. Dessas, 845 foram primeiras doses e 43 foram segundas doses.Agora, o município totaliza 18.336 doses aplicadas, das quais 13.816 foram primeiras doses e 4.520 foram segundas doses.