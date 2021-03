Vítima votuporanguense mais nova tinha 57 anos, enquanto a mais velha tinha 76 anos

publicado em 22/03/2021

Neide do Nascimento, Aparecida da Silva, Armando Basseto e Onofre de Souza morreram por Covid no domingo (21) (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 119 casos de coronavírus no domingo (21) e nesta segunda-feira (22). Além disso, o município teve mais cinco mortes causadas pela doença. Os dados são do Boletim Epidemiológico desta segunda, elaborado Secretaria Municipal de Saúde.A vítima mais nova, que morreu aos 57 anos, no domingo, foi Neide Aparecida Jorge do Nascimento. Ela teve como último endereço a rua Amélio João Goss, no Jardim das Palmeiras. Deixa o esposo Claudio Dourado do Nascimento, os filhos Daniela e Ronaldo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (21), às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Marcia Cristina da Costa Pagliarani foi outra vítima da doença. Dona Marcia estava hospitalizada na UPA de Votuporanga, aguardando um leito de UTI na Santa Casa e não resistiu às complicações da Covid. Ela faleceu aos 60 anos. Marcia teve como último endereço a rua João Romani, no parque Residencial do Lago. Deixa os filhos João Ricardo, Anna Paula e João Rodolfo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (21), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Outra vítima foi Aparecida Alves da Silva, aos 64 anos. Ela faleceu no domingo e teve como último endereço a rua Paschoal Mega, no Jardim Palmeiras I, em Votuporanga. Deixa o esposo Sebastião da Silva, os filhos André, Fernando, Paulo e Marta, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Armando Basseto também faleceu no domingo, aos 72 anos. Seu Armando, aposentado, residia no bairro Chácara Aviação. Deixa a companheira Joana, três filhos, seis netos e três bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (21), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.A vítima mais velha foi Onofre Honorio de Souza, aos 76 anos. Ele faleceu no domingo, vítima de choque séptico respiratório. Seu Onofre que era funcionário público municipal, teve como último endereço a rua José Querubino Borges, no bairro Jardim Alvorada. Deixa a esposa Minervina de Souza, os filhos Sérgio Carlos, Ivair Marcio, Elza Honório, Celia Aparecida e Ailton de Souza, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Agora, o município totaliza 9.704 casos de Covid-19 e 199 mortes causadas pela doença, desde o começo da pandemia.Ainda segundo o boletim, o município tem 82 pessoas hospitalizadas, todas com Covid-19. Dessas, 42 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).De acordo com o informe, Votuporanga tem 1.280 casos suspeitos e 1.939 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 1.337 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 1.267 foram primeiras doses e 70 foram segundas doses.Dessa forma, o município totaliza 15.702 doses aplicadas: 11.413 primeiras doses e 4.289 segundas doses.