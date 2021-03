Entre os votuporanguenses hospitalizados, 32 estão internados em estado grave na UTI

Votuporanga registrou 8.885 casos de coronavírus desde o início da pandemia e tem 32 pessoas internadas em UTIs (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 122 casos de coronavírus nesta quarta-feira (10), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Assim, o município totaliza 8.885 casos desde o início da pandemia.Ainda segundo os dados, o município tem 67 pessoas hospitalizadas, das quais 65 foram confirmadas com a doença. Entre esses pacientes, 32 estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Por outro lado, Votuporanga não registrou mais mortes causadas por Covid-19 nesta quarta-feira. Por isso, o total de óbitos continua sendo 158.O município tem ainda 774 casos suspeitos de Covid-19 e 1.433 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Votuporanga aplicou mais 406 doses do imunizante contra a Covid-19, segundo os dados do "vacinômetro". Dessas, 243 foram as primeiras doses e 163 foram as segundas.No total, o município aplicou 12.718 doses das vacina, das quais 8.896 foram as primeiras e 3.822 foram as segundas.