Entre as vítimas, apenas uma era idosa; município também registrou mais 44 casos da doença

publicado em 09/03/2021

Votuporanga registrou três mortes causadas por Covid-19, das quais apenas uma era idosa (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga tem 55 pessoas hospitalizadas, das quais duas têm suspeita de Covid-19 e as outras 53 foram confirmadas com a doença. Dessas, 31 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os dados são do Boletim Epidemiológico desta terça-feira (9), da Secretaria Municipal de Saúde.Ainda segundo o boletim, o município registrou mais três mortes causadas pela doença. Entre as vítimas, apenas uma era idosa. Agora, Votuporanga o município totaliza 158 óbitos causados por Covid-19.Segundo o boletim, Votuporanga registrou mais 44 casos de coronavírus, totalizando 8.763 desde o início da pandemia. Desses, 8.247 foram curados.Além disso, o município tem 770 casos suspeitos e 1.314 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 567 doses do imunizante contra a Covid-19: 370 foram as primeiras doses e 197 foram as segundas.Assim, o município totaliza 12.312 doses aplicadas. Dessas, 8.653 foram as primeiras e 3.659 foram as segundas.