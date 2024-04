Um menor foi flagrado junto de um homem de 29 anos, no momento em que a polícia fazia patrulhamento pelo local

publicado em 26/04/2024

O flagrante aconteceu na rua Pernambuco e com eles foram encontradas porções de cocaína e também maconha (Foto: Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu uma dupla, com um menor, por tráfico de drogas no bairro São João, região Sul do município. O flagrante aconteceu na rua Pernambuco e com eles foram encontradas porções de cocaína e também maconha.

De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento para coibir furtos, roubos, tráfico de entorpecentes e outros crimes no bairro, a equipe policial se deparou com dois homens em atitude suspeita próximos a um veículo. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados sem sucesso.

Os abordados foram identificados como L.C.S., de 29 anos, e P.G.A.T., de 17 anos, ambos eram conhecidos pelos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Durante a busca pessoal, foram encontradas com L. sete porções de substância análoga a maconha e duas porções de substância análoga a cocaína. Com P., foram encontradas quatro porções de maconha e uma porção de cocaína.

Após a abordagem, foi realizada uma busca domiciliar, onde foram encontradas mais duas porções de cocaína e uma porção de maconha, além de diversos pedaços de embalagem semelhantes às encontradas com os suspeitos, e a quantia de R$40, provenientes da venda de entorpecentes.