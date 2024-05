Tudo seria pertencente a um dos principais traficantes de drogas da cidade, identificado como W.R.S.P., vulgo “Do”

publicado em 03/05/2024

Foram apreendidas pela Polícia Civil quase meio milhão em drogas e arsenal de guerra (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da equipe da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreendeu na tarde de quinta-feira (2) quase meio milhão em drogas, além de um arsenal de guerra na cidade. Tudo seria pertencente a um dos principais traficantes de drogas da cidade, identificado como W.R.S.P., vulgo “Do”.

De acordo com a ocorrência, os policiais estavam na “Operação Acesso Negado”, a ação teve foco principal as apurações que envolviam a participação de "Do" em uma disputa de poder entre criminosos, que resultou em vários homicídios no município. Ou seja, o investigado seria apontado como um dos envolvidos na “Guerra do Tráfico”.

Durante as abordagens, a polícia identificou P.F.E., uma mulher de 34 anos, como pessoa ligada ao traficante. As investigações apontaram que a residência de P.F.E., na rua Tocantins, no bairro Vila Marin, era utilizada por "Do" como esconderijo para drogas e armas.

Segundo as informações levantadas, o traficante frequentava o local mesmo quando a mulher estava trabalhando como balconista em uma padaria da cidade, utilizava a casa como um ponto seguro para guardar suas drogas e armas. Com base nas investigações, foi solicitado e concedido pela Justiça um mandado de busca domiciliar tanto para a residência de "Do" quanto para a residência de P.F.E.

Na casa da investigada, foram encontrados dois sacos de cocaína com peso bruto aproximado de 18,550g, além de três tijolos prensados da mesma substância, totalizando 3,150g. No local, também foi localizado um verdadeiro arsenal, incluindo uma pistola israelense calibre 9mm com dois carregadores, uma pistola Zigana Torkiye calibre 9mm, duas pistolas Glock calibre 9mm (sendo uma adaptada com conversor para metralhadora), uma espingarda semiautomática calibre 12 com dois carregadores, 26 cartuchos calibre 12, 108 cartuchos de calibre 9mm e 30 munições calibre 9mm em blisters.

No momento da busca, "Do" chegou ao local acompanhado de outro indivíduo para buscar parte da droga, mas ao perceber a presença policial, fugiu do local em um veículo VW/Fox de cor prata. Apesar da tentativa de fuga, a polícia não conseguiu abordá-lo. As buscas na residência de "Do" também foram realizadas, mas o traficante já havia fugido e é considerado foragido.

O valor aproximado da cocaína apreendida é de R$ 440 mil no atacado, mas seu valor de venda aos usuários é muito maior, sendo comummente vendida por R$ 50 o grama. Os entorpecentes, armas e demais objetos apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística de Votuporanga para realização dos procedimentos periciais necessários.

A investigada P.F.E. foi presa em flagrante delito pelo Delegado de Polícia da Dise, dr. Rafael Latorre Costa. Após os procedimentos de polícia judiciária, ela foi encaminhada a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.