O caso aconteceu enquanto realizava uma verificação no veículo, resultando em ferimentos graves

publicado em 06/05/2024

O caso aconteceu enquanto realizava uma verificação no veículo em Fernandópolis (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem de 56 anos foi atropelado pelo próprio trator, na manhã deste domingo (5), no distrito de Brasitânia, próximo a Fernandópolis. O caso aconteceu enquanto realizava uma verificação no veículo, resultando em ferimentos graves.

De acordo com a ocorrência, o caso ocorreu durante a manhã, quando a vítima, residente na área rural, estava verificando o trator e o veículo se movimentou de forma inesperada, causando ferimentos graves no tórax, abdômen e parte da cabeça.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros.

Após uma avaliação, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Fernandópolis, onde recebeu cuidados médicos.