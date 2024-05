De acordo com o boletim de ocorrência, as suspeitas do crime são sobrinhas da vítima, duas adolescentes, de 13 e 15 anos

publicado em 02/05/2024

A vítima foi socorrida com ferimentos no dedo e no olho e levada para atendimento médico (Foto: A Cidade)



Estagiária sob supervisão

Thábata Waideman

Uma mulher, de 42 anos, foi agredida com socos, pauladas e teve as roupas queimadas nesta segunda-feira (29), em Araçatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, as suspeitas do crime são sobrinhas da vítima, duas adolescentes, de 13 e 15 anos.Segundo registros da ocorrência, registrada como lesão corporal, o caso aconteceu logo após as adolescentes tentarem obrigar a tia comprar o gás, e sem sucesso então as adolescentes colocaram fogo nas peças de roupas dela. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter a briga.

A vítima foi socorrida com ferimentos no dedo e no olho e levada para atendimento médico. Ela também passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.



O Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude também foram acionados. A Polícia Civil investiga o caso.