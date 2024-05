A iniciativa, lançada neste fim de semana pelo grupo de Amigos do Bem, Polícia Militar/CPI-5, Horizonte Transportes e Logística, Hoppy Comunicação, Graneleiro Transportes e Paróquia Santa Luzia

publicado em 06/05/2024

A Polícia Militar de Votuporanga está recebendo doações para desabrigados da chuva (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga, junto do 16º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), está com a campanha "Unidos pelo RS", em parceria com diversos grupos e entidades locais, com o objetivo de ajudar os moradores do Estado do Rio Grande do Sul que enfrentam as consequências das fortes chuvas e enchentes.

A iniciativa, lançada neste fim de semana pelo grupo de Amigos do Bem, Polícia Militar/CPI-5, Horizonte Transportes e Logística, Hoppy Comunicação, Graneleiro Transportes e Paróquia Santa Luzia, convocou a população a doar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e água mineral para auxiliar os afetados pela tragédia.

Todos os quartéis do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, inclusive o de Votuporanga, na rua Minas Gerais, estão servindo como pontos de arrecadação, garantindo que as doações cheguem de forma eficaz ao Rio Grande do Sul.